Отруєння Скрипалів: за кілька днів до інциденту Юлія отримала доступ до "секретного рахунку" в банку - ЗМІ

На ньому знаходилося близько 150 тисяч фунтів, які залишилися після продажу будинку її брата Олександра Скрипаля, який "помер при невідомих обставинах" в Санкт-Петербурзі в минулому році.

За кілька днів до отруєння нервово-паралітичним газом "Новачок" Юлія Скрипаль отримала доступ до "секретного рахунку" в одному з російських банків.

На ньому знаходилося близько 150 тисяч фунтів, які залишилися після продажу будинку її брата Олександра Скрипаля, який "помер при невідомих обставинах" в Санкт-Петербурзі в минулому році. Про це розповіла двоюрідна сестра Юлії і племінниця Сергія Скрипаля Вікторія, яка найближчим часом планує відвідати родичів у лікарні в Солсбері, повідомляє "Mirror".

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Як повідомляє видання, в кінці лютого Юлія отримала довіреність на доступ до рахунку свого брата, який отримав гроші від продажу будинку у Великобританії після розлучення з дружиною.

Як повідомляв УНІАН, Скрипаля і його дочку 4 березня знайшли без свідомості на лавці в парку міста Солсбері на півдні Великобританії.

На даний момент Юлія Скрипаль прийшла до тями, вона почала розмовляти, пити воду і приймати їжу. Її батько Сергій продовжує знаходиться в комі.

Ситуація навколо їх отруєння призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його дочки і поліцейського.

Підставою для звинувачень стали, як заявляє офіційний Лондон, сліди речовини «Новачок» російського виробництва.