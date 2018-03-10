Отруєння Скрипаля: поліція проводить слідчі дії на цвинтарі, де поховані рідні екс-шпигуна - ЗМІ

Поліція вважає, що дочка Скрипаля могла навідуватися на кладовище 1 березня, у день народження брата, за три дні до того, як їх з батьком отруїли.

Майже 200 членів збройних сил Британії, які мають досвід роботи з хімічними речовинами, прибули на вулиці міста Солсбері в п'ятницю, щоб підтримати поліцію, яка розслідує отруєння колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля. Військовослужбовці мають повернутися і сьогодні, так як ліквідування наслідків ще триває.

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Увага була зосереджена на цвинтарі, де поховані рідні Скрипаля, повідомляє The Guardian. Експерти в спецодязі поставили намети над могилою дружини Скрипаля Людмили та меморіалом його синові Олександру, які померли в останні кілька років. Експерти взяли з могил якісь зразки для розслідування справи.

У поліції відхилили припущення про ексгумацію рідних екс-шпигуна. Згідно зі свідотством про смерть дружина екс-шпигуна Людмила померла у віці 59 років від раку у 2012, а син в березні минулого року у віці 43 років у Санкт-Петербурзі за невідомих обставин та був кремований.

Поліція вважає, що дочка Скрипаля могла навідуватися на кладовище 1 березня, у день народження брата, за три дні до того, як їх з батьком отруїли нервово-паралітичним газом.

Нагадаємо, ввечері 5 березня стало відомо, що у Великій Британії із сильним отруєнням невідомою рідиною госпіталізовано 66-річного громадянина РФ Сергія Скрипаля, якого суд у Москві визнав винним у шпигунстві на користь британської служби зовнішньої розвідки MI-6, та його 33-річну доньку.

Британська розвідка вважає, що до отруєння екс-шпигуна причетна Росія.