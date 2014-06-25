Країни НАТО обговорили протистояння в Іраку

Держсекретар США Джон Керрі, який прибув до Брюсселя з Іраку, пізно ввечері 24 червня зустрівся з єврокомісаром із зовнішньої політики Кетрін Ештон. На зустрічі сторони обговорили ситуацію, яка наразі склалась у Іраку.

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В Іраку держсекретар США спілкувався з чиновниками північного автономного курдського регіону, а перед тим у Багдаді провів переговори з прем’єр-міністром Нурі аль-Малікі.

Джон Керрі на зустрічі з лідером курдів Массудом Барзані заявив, що Ірак має залишатися єдиним. В свою чергу Массуд Барзані сказав на початку зустрічі, що «дуже важко» уявити, щоб Ірак зберіг цілісність.

За даними ООН, щонайменше 1075 людей, переважно цивільних, загинули у червні внаслідок бойових дій та інших актів насильства в Іраку.