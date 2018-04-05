РосЗМІ оприлюднили запис телефонної розмови з дочкою екс-шпигуна Скрипаля

Під час бесіди вона каже, що "все добре, все вирішено, всі поправляються, всі живі".

Російський телеканал "Росія 1" в програмі "60 хвилин" оприлюднив нібито запис телефонної розмови дочки Сергія Скрипаля Юлії з лікарні з її двоюрідною сестрою Вікторією, яка зараз перебуває в Росії.

Про це повідомляє "РИА Новости". Представляючи запис в ефірі, телеканал підкреслив, що не може підтвердити його достовірність. Запис, стверджує телеканал, передала сама Вікторія Скрипаль.

Ведучі висловили подив з приводу "дуже бадьорого голосу Юлії", яку отруїли місяць тому.

Під час бесіди вона каже, що "все добре, все вирішено, всі поправляються, всі живі".

Читайте такожУ Москви був мотив для отруєння Скрипаля - голова МЗС Британії

Відповідаючи на питання про стан батька, Юлія розповіла, що у нього все нормально, він зараз спить. Дівчина також зазначила, що "в усіх здоров'я нормальне, ні в кого непоправних речей немає", і повідомила, що скоро випишеться з лікарні.

Як повідомляв УНІАН, дочка колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля Юлія, яка була отруєна разом з батьком у британському Солсбері 4 березня, прийшла до тями і розмовляє.

4 березня 2018 року 66-річного Скрипаля та його 33-річну доньку Юлію госпіталізували з симптомами отруєння в британському Солсбері. Слідство з'ясувало, що під час замаху використовувався розробленим в Росії нервово-паралітичним агентом "Новачком".