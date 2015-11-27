Американські САУ Paladin вперше провели навчальні стрільби в Естонії

Американські самохідні артилерійські установки (САУ) Paladin M109A6, які в середині листопада прибули на військову базу в місто Тапа, у п'ятницю вперше провели навчальні стрільби на центральному полігоні в Естонії. Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на Головний штаб естонських Сил оборони.

У навчаннях взяли участь дві САУ і допоміжна техніка.

Командир батареї САУ капітан Пітер Бімер високо оцінив можливості маневрування і стрільби САУ в умовах естонського ландшафту.

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"Сьогоднішні успішні навчальні стрільби показали, що в умовах Естонії техніка діє дуже добре", - сказав Бімер.

Дві американські самохідні артилерійські установки (САУ) Paladin M109A6 +15 листопада прибули на військову базу в Тапа і залишаться там до початку грудня, повідомив раніше Головний штаб Сил оборони. Paladin M109 - це самохідна гаубиця.