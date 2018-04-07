Трагедія у Німеччині: в кабіні фургона, який наїхав на людей, знайшли вибухівку (фото, відео)

За словами поліцейських, поки що не відомо, чи йде мова про терористичну атаку.

Внаслідок наїзду вантажівки на натовп людей у місті Мюнстер на заході Німеччини загинули чотири людини.

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Про це повідомляє ВВС з посиланням на німецьке Міністерство внутрішніх справ. "Четверо людей загинули, включаючи водія вантажівки", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у поліції уточнили, що в результаті інциденту постраждали близько 20 осіб. З них шестеро перебувають у тяжкому стані.

За словами поліцейських, поки що не відомо, чи йде мова про терористичну атаку. Між тим, як повідомляє ТСН, у місті одразу заговорили, що це не нещасний випадок, що є всі ознаки теракту.

Також у сюжеті йдеться, що наїзд стався близько 17:00 на людей, які сиділи у відкритому кафе. У вихідний день там було дуже людно.

Крім цього повідомляється, що в кабіні автомобіля поліцейські виявили вибухівку і в даний час її знешкоджують.

Німецькі ЗМІ пишуть, що тіло водія вантажівки досі знаходиться в кабіні, також в кабіні поліція знайшла його сумку, яку також досліджує. Особа водія поки не встановлена.

Центр Мюнстера повністю оточений. Там працюють поліцейські і медики, задіяні медичні вертольоти.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 квітня, у німецькому місті Мюнстер фургон в'їхав у натовп людей. Тоді повідомлялося про близько 30 травмованих. У поліції повідомили, що водій автомобіля застрелився після наїзду.