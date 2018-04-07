Український консул з'ясовує громадянство жертв наїзду фургону на натовп пішоходів у Німеччині

Консул підтримує оперативний зв'язок із поліцією.

Консул України з'ясовує громадянство жертв в результаті наїзду фургону на натовп пішоходів у німецькому місті Мюнстер.

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Про це повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич у "Твіттері".

"Поліція м.Мюнстер поки що не розголошує даних про загиблих і постраждалих внаслідок наїзду мікроавтобуса. Консул підтримує оперативний зв'язок з поліцією. Детальніше - після отримання офіційної інформації", - відзначив дипломат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 квітня, в результаті наїзду вантажівки на натовп пішоходів у місті Мюнстер на заході Німеччини загинули 4 людини включно із водієм фургона.

Крім того, у поліції повідомили, що внаслідок інциденту постраждало близько 20 людей. З них шестеро перебувають у тяжкому стані.