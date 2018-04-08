На посаду голови уряду Каталонії висунули заарештованого лідера руху за незалежність

Кандидатуру запропонував спікер парламенту Торрен.

Спікер каталонського парламенту Рожера Торрен висунув на посаду глави уряду автономії одного з лідерів руху за незалежність Каталонії Жорді Санчеса, який перебуває під арештом.

Про це повідомляє Reuters. "Спікер Рожер Торрен заявив, що в суботу він запропонує Жорді Санчеса як кандидата в президенти регіону, попри те, що Санчес перебуває під вартою", - йдеться у повідомленні.

Раніше німецький суд відпустив екс-президента Каталонії Карлеса Пучдемона під заставу.

Читайте такожВ Іспанії видані ордери на арешт Пучдемона та інших лідерів Каталонії (відео)

Нагадаємо, 1 жовтня в Каталонії відбувся референдум про незалежність. За даними організаторів, явка склала 42% громадян, які мають право голосу. За незалежність регіону висловилися 90% усіх, хто проголосував.

Каталонський парламент 27 жовтня проголосував за резолюцію, яка формально декларує незалежність автономії від Іспанії. Іспанія виступила проти незалежності Каталонії, і в той же день іспанський сенат схвалив план уряду щодо введення прямого управління в регіоні. Прокуратура подала позови проти колишнього регіонального керівництва, звинувативши їх у бунт, заколот і розтраті.