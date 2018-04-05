Німецький суд відпустив екс-президента Каталонії Пучдемона під заставу

На время дальнейшего рассмотрения запроса об экстрадиции каталонский политик останется на свободе.

Вищий земельний суд Шлезвіг-Гольштейну у четвер, 5 квітня, ухвалив рішення відпустити під заставу колишнього президента Каталонії Карлеса Пучдемона.

Як повідомляє Deutsche Welle, суд відпустив Пучдемона з певними умовами, зокрема, виплатою застави у 75 тисяч євро та підпискою про невиїзд.

Суд зазначив, що процедура екстрадиції, яку запустила прокуратура цієї німецької федеральної землі, стосується виключно звинувачень у привласнені коштів, які Пучдемону висувають іспанські правоохоронці.

Читайте такожПрихильники незалежності Каталонії заблокували основні автошляхи і вимагають звільнити Пучдемона (відео)

При цьому звинувачення в заколоті з боку іспанців для німецької юстиції не є підставою для екстрадиції, адже відповідного злочину не існує в німецькому кримінальному законодавстві.

Нагадаємо, колишній президент Каталонії та лідер сепаратистів Пучдемон перебуває під вартою в місті Ноймюнстер на півночі Німеччини з 25 березня. Він був затриманий німецькою поліцією під час подорожі з Данії до Німеччини на підставі європейського ордеру на арешт.

23 березня Верховний суд Іспанії поновив ордер на арешт Пучдемона та кількох інших каталонських політиків. В Іспанії проти них порушена кримінальна справа, зокрема, за обвинуваченням в організації заколоту. Пучдемону загрожує тюремне ув'язнення терміном до 30 років.

Нагадаємо, 1 жовтня в Каталонії відбувся референдум про незалежність. За даними організаторів, явка склала 42% громадян, які мають право голосу. За незалежність регіону висловилися 90% усіх, хто проголосував. Каталонський парламент 27 жовтня проголосував за резолюцію, яка формально декларує незалежність автономії від Іспанії. Іспанія виступила проти незалежності Каталонії, і в той же день іспанський сенат схвалив план уряду щодо введення прямого управління в регіоні. Прокуратура подала позови проти колишнього регіонального керівництва, звинувативши їх у бунт, заколот і розтраті.