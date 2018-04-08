Росія і Іран несуть відповідальність за хімічну атаку в Сирії - Трамп

Також президент США засудив застосування в сирійському місті Дума в Східній Гуті хімічної зброї.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія та Іран несуть відповідальність за підтримку президента Сирії Башара Асада і хімічну атаку в цій країні.

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Про це Трамп написав у Twitter.

"Багато хто загинув, в тому числі жінки і діти, в результаті божевільної хімічної атаки в Сирії. Район злодіянь заблокований і оточений сирійською армією, що робить його повністю недоступним для зовнішнього світу. Президент Путін, Росія і Іран несуть відповідальність за підтримку тваринного Асада. Велика ціна...", - заявив президент США.

Як повідомляв УНІАН, про хімічну атаку 7 квітня в сирійському місті Дума повідомили кілька моніторингових та медичних груп, що працюють в Сирії, однак усі вони наводили різні дані про жертви.

За різними даними, після атаки загинули від 70 до 75 осіб, ще близько тисячі постраждали. Припускають, що жертв могло бути набагато більше. У деяких потерпілих спостерігалися симптоми, характерні для ураження хлором або нервово-паралітичним газом.

Повідомлялося, що вертоліт скинув у Думі бомбу, яка нібито містила зарін.

При цьому влада Сирії інформацію про хімічної атаки назвала сфабрикованою.

Місто Дума залишається останнім оплотом повстанців у Східній Гуті. Він оточений сирійськими військами, яким надають підтримку і російські сили. Під час переговорів з Москвою повстанці намагалися домогтися права залишитися в місті в якості місцевих сил безпеки. Однак у п'ятницю, 6 квітня, переговори зайшли в глухий кут, і на місто почався масштабний наступ за підтримки авіації та артилерії.