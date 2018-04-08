Росія і Іран несуть відповідальність за хімічну атаку в Сирії - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія та Іран несуть відповідальність за підтримку президента Сирії Башара Асада і хімічну атаку в цій країні.
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Про це Трамп написав у Twitter.
"Багато хто загинув, в тому числі жінки і діти, в результаті божевільної хімічної атаки в Сирії. Район злодіянь заблокований і оточений сирійською армією, що робить його повністю недоступним для зовнішнього світу. Президент Путін, Росія і Іран несуть відповідальність за підтримку тваринного Асада. Велика ціна...", - заявив президент США.
Як повідомляв УНІАН, про хімічну атаку 7 квітня в сирійському місті Дума повідомили кілька моніторингових та медичних груп, що працюють в Сирії, однак усі вони наводили різні дані про жертви.
За різними даними, після атаки загинули від 70 до 75 осіб, ще близько тисячі постраждали. Припускають, що жертв могло бути набагато більше. У деяких потерпілих спостерігалися симптоми, характерні для ураження хлором або нервово-паралітичним газом.
Повідомлялося, що вертоліт скинув у Думі бомбу, яка нібито містила зарін.
При цьому влада Сирії інформацію про хімічної атаки назвала сфабрикованою.
Місто Дума залишається останнім оплотом повстанців у Східній Гуті. Він оточений сирійськими військами, яким надають підтримку і російські сили. Під час переговорів з Москвою повстанці намагалися домогтися права залишитися в місті в якості місцевих сил безпеки. Однак у п'ятницю, 6 квітня, переговори зайшли в глухий кут, і на місто почався масштабний наступ за підтримки авіації та артилерії.
Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2018