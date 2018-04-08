У Франції закликали провести засідання Ради безпеки у зв'язку з хіматакою в Сирії

Жан-Ів Ле Дріан заявив, що Париж працюватиме з союзниками над підтвердженням повідомлень про застосування хімічної зброї в місті Дума в Східній Гуті.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан закликав Раду безпеки ООН зібратися на засідання в найближчий час у зв'язку з застосуванням хімічної зброї в Сирії.

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Про це голова МЗС Франції заявив сьогодні, повідомляє Голос Америки.

За його словами, повідомлення про хімічної атаки в підконтрольному повстанцям місті Дума в Сирії носять вкрай тривожний характер.

Ле Дріан підкреслив, що Франція рішуче засуджує атаки і бомбові удари сирійського уряду в Думі у Східній Гуті, які відбулися за попередні добу, зазначивши, що вони являють собою "велике порушення міжнародного гуманітарного права".

Франція буде працювати разом зі своїми союзниками над підтвердженням повідомлень про застосування хімічної зброї, повідомив Ле Дріан.

Посилаючись на попередження президента Еммануеля Макрона, що Франція може завдати односторонній удар у випадку хімічної атаки з людськими жертвами, Ле Дріан сказав, що Париж візьме на себе всю відповідальність у боротьбі з поширенням хімічної зброї.

Як повідомляв УНІАН, про хімічну атаку 7 квітня в сирійському місті Дума повідомили кілька моніторингових та медичних груп, що працюють в Сирії, однак усі вони приводили різні дані про жертви.

За різними даними, після атаки загинули від 70 до 75 осіб, ще близько тисячі постраждали. Припускають, що жертв могло бути набагато більше. У деяких потерпілих спостерігалися симптоми, характерні для ураження хлором або нервово-паралітичним газом.

Повідомлялося, що вертоліт скинув у Думі бомбу, яка нібито містила зарін.

При цьому влада Сирії інформацію про хімічної атаки назвали сфабрикованою.

За даними правозахисників, з початку громадянської війни, з 2011 року в Сирії підконтрольні президенту Башару Асаду силовики застосовували хімічну зброю 215 разів.