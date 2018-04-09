У Польщі анонсували публікацію звіту про причини Смоленської катастрофи

У новому технічному рапорті буде дана відповідь на питання, що власне призвело до авіакатастрофи.

Колишній Міністр оборони Польщі Антоній Мацеревич оголосив про підготовку публікації рапорту щодо причин аварії літака під Смоленськом, у якій загинули польський президент Лех Качинський та інші польські політики.

Про це повідомляє "Польське радіо".

Зокрема, Мацеревич, який очолює комітет із розслідування катастрофи, зазначив, що попередні розслідування обходили головну причину катастрофи. У новому технічному рапорті буде дана відповідь на питання, що власне призвело до авіакатастрофи.

"Ми не виключаємо, що з'являться докази, які поглиблять і уточнять технічні питання, раніше недосліджені. Але головна причина описана вичерпно й переконливо", - заявив він.

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Довідка УНІАН. 10 квітня 2010 року неподалік аеродрому "Північний" біля Смоленська розбився літак Ту-154 з президентом Польщі Качинським на борту. У катастрофі загинули 96 осіб. Польська делегація прямувала на заходи до 70-ї річниці Катинської трагедії.

10 січня 2018 року міжнародний експерт підкомісії Міноборони Польщі у справах повторного розслідування катастрофи Френк Тейлор заявив, що ліве крило президентського літака, що розбився під Смоленськом, було знищено в результаті внутрішнього вибуху. Як стверджує експерт, існувало кілька джерел вибуху - в крилі, у слоті та в центроплані літака, що підтвердив аналіз механізму удару двері об землю. Береза не мала впливу на первинне руйнування крила. «Ці висновки ухвалили члени підкомісії, і вони є одним із ключових тверджень технічного рапорту», - йдеться в заяві на сайті Міноборони Польщі.