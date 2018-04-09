У Польщі анонсували публікацію звіту про причини Смоленської катастрофи

17:54, 09 квітня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє "Польське радіо".

Зокрема, Мацеревич, який очолює комітет із розслідування катастрофи, зазначив, що попередні розслідування обходили головну причину катастрофи. У новому технічному рапорті буде дана відповідь на питання, що власне призвело до авіакатастрофи.

"Ми не виключаємо, що з'являться докази, які поглиблять і уточнять технічні питання, раніше недосліджені. Але головна причина описана вичерпно й переконливо", - заявив він.

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Довідка УНІАН. 10 квітня 2010 року неподалік аеродрому "Північний" біля Смоленська розбився літак Ту-154 з президентом Польщі Качинським на борту. У катастрофі загинули 96 осіб. Польська делегація прямувала на заходи до 70-ї річниці Катинської трагедії.

10 січня 2018 року міжнародний експерт підкомісії Міноборони Польщі у справах повторного розслідування катастрофи Френк Тейлор заявив, що ліве крило президентського літака, що розбився під Смоленськом, було знищено в результаті внутрішнього вибуху. Як стверджує експерт, існувало кілька джерел вибуху - в крилі, у слоті та в центроплані літака, що підтвердив аналіз механізму удару двері об землю. Береза не мала впливу на первинне руйнування крила. «Ці висновки ухвалили члени підкомісії, і вони є одним із ключових тверджень технічного рапорту», - йдеться в заяві на сайті Міноборони Польщі.

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Теги: #Польща#Смоленська трагедія