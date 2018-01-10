Розслідування Смоленської катастрофи: ліве крило Ту-154М зруйнував вибух

Польська підкомісія, що займається повторним розслідуванням Смоленської катастрофи, стверджує, що ліве крило літака Ту-154М було знищене внаслідок внутрішнього вибуху.

Такими є ключові висновки технічного звіту підкомісії, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на RMF 24.

Про схвалення підкомісією таких висновків у середу повідомила її прес-секретар Марта Пальонек.

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Міжнародний експерт підкомісії Міноборони у справах повторного розслідування авіакатастрофи Френк Тейлор заявив, що ліве крило президентського літака, який розбився в Смоленську, було знищене внаслідок внутрішнього вибуху.

За твердженням експерта, існувало кілька джерел вибуху - в крилі, у слоті і в центроплані літака, що підтвердив аналіз механізму удару дверей об землю. Береза не мала впливу на первинне руйнування крила.

"Ці висновки прийняли члени підкомісії й вони є одним з ключових тверджень технічного рапорту", - йдеться у заяві на сайті польського Міноборони.

Раніше польська комісія заявляла, що руйнування лівого крила літака Качинського мають ознаки вибуху.

Нагадаємо, 10 квітня 2010 року неподалік від аеродрому "Північний" біля Смоленська розбився літак Ту-154 з президентом Польщі Лехом Качинським на борту. У катастрофі загинуло 96 осіб. Польська делегація прямувала на заходи з нагоди 70-ої річниці Катинського злочину.

Ексгумацію жертв Смоленської катастрофи польська влада проводить з кінця 2016 року. До кінця цього року прокуратура планує ексгумувати й провести детальне дослідження останків 46 жертв.