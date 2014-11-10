Візит прем’єр-міністра Албанії до Сербії завершився скандалом

Глави урядів Сербії та Албанії під час історичного візиту албанського прем'єра до Белграді у понеділок, 10 листопада, не змогли відкласти убік емоції та скористатися шансом на примирення, передає DW.de.

Прем’єр-міністр Албанії відвідав Сербію уперше за 68 років - Еді Рама провів у Белграді зустріч зі своїм сербським колегою Олександром Вучічем. Вони збиралися зосередитися на євроінтеграційних прагненнях обох країн, проте не змогли оминути питання Косова.

Під час спільної прес-конференції Рама назвав незалежність Косова "реальністю". "Чим раніше вона буде визнана, тим раніше ми зможемо рухатися далі", - сказав він. Ці слова викликали роздратування у Вучіча. "Я не чекав цієї провокації. Який стосунок Албанія має до Косова? Косово - це не частина Албанії і ніколи такою не буде. Реальність така, що Косово - це частинаСербії", - наголосив Вучіч, повідомляє інформаційне агентство AP.

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"Це мій обов’язок, зупиняти будь-кого, хто намагається принизити Сербію", - зауважив Олександр Вучіч. Цей конфлікт трапився попри те, що візит планувалося використати для зниження напруги між країнами. Так, Еді Рама напередодні своєї поїздки до Белграда сказав, що сторонам потрібно почати з чистого аркуша. Це необхідно "для кращого майбутнього наших народів", зазначав Рама. Албанський політик також закликав "залишити в минулому все те, що (…) спричинило конфлікти та кровопролиття", - наводить його слова агенція dpa.

Нагадаємо, що зростання напруги між країнами спричинили події під час футбольного матчу між обома збірними у Белграді 14 жовтня. Тоді над полем з’явився безпілотний літальний апарат з прикріпленою до нього картою так званої Великої Албанії, на якій до її складу включені Косово, частини Сербії, Македонії, Чорногорії та Греції. Поява прапора стала сигналом для агресивно налаштованих сербських уболівальників, які увірвалися на футбольне поле та напали на албанських гравців.

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Косово в односторонньому порядку оголосило свою незалежність від Сербії у 2008 році, із того часу його визнали понад 100 держав світу, серед них 23 країни ЄС. Белград не визнає суверенітету своєї колишньої провінції, проте сприймає її незалежність як існуючу "реальність", саме формулювання вживають сербські політики.