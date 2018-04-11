Facebook перебуває в стані "гонки озброєнь" через Росію - Цукерберг

За словами Цукерберга, методи розповсюдження політичної дезінформації будуть удосконалюватися.

Facebook перебуває в стані "гонки озброєнь" через Росію, яка використовує соціальну мережу для маніпулювання виборами і громадською думкою.

Про це заявив засновник компанії Марк Цукерберг під час свідчень в Сенаті США, передає CNBC.

За його словами, методи розповсюдження політичної дезінформації будуть удосконалюватися.

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"Є люди в Росії, чия робота полягає в експлуатації наших систем і інших інтернет-систем... Тобто це "гонка озброєнь". Вони будуть продовжувати удосконалюватися в цьому. І ми повинні інвестувати в те, щоб ставати краще", – сказав Цукерберг.

Він додав, що важливо інвестувати у можливості Facebook зупинити спроби змінити результати виборів.

Раніше УНІАН повідомляв, що засновник Facebook Марк Цукерберг під час сенатських слухань з приводу витоку даних із соцмережі визнав, що зробив недостатньо в боротьбі з фейковими новинами, іноземним втручанням у вибори і захистом персональних даних.

Він стверджує, що Facebook розробив нові інструменти штучного інтелекту для вилучення підроблених облікових записів, які створили не лише для виборів в США у листопаді, але і перед виборами в Бразилії, Мексиці, Пакистані, Угорщині та Індії.