Цукерберг у Сенаті США визнав помилки у питаннях боротьби з фейковими новинами і захистом даних

Один із головних пріоритетів 2018 року для Цукерберга - це робота над недопущенням втручання іноземних суб'єктів у вибори США.

Засновник Facebook Марк Цукерберг під час сенатських слухань щодо витоку даних із соцмережі визнав, що зробив недостатньо у боротьбі з фейковими новинами, іноземним втручанням у вибори та захистом персональних даних.

Про це Цукерберг заявив на слуханнях перед сенаторами США, передає УП.

"Тепер зрозуміло, що ми не зробили достатньо, щоб запобігти використанню цих інструментів для шкоди. Це стосується фейкових новин, іноземного втручання у вибори, використання мови ненависті та захисту конфіденційних даних. Ми не достатньо широко розглянули нашу відповідальність і це була велика помилка. Це була моя помилка, і мені шкода. Я створив Facebook, я ним керую і я відповідаю за те, що тут відбувається", - сказав Цукерберг.

Читайте такожЦукерберг вибачився за недостатній захист даних користувачів Facebook

За його словами, один з головних пріоритетів 2018 року для нього, це робота над недопущенням втручання іноземних суб'єктів у вибори США.

"Одна з тих речей, через які я найбільше жалкую, це те, що ми були повільними у виявленні російських інформаційних операцій у 2016 році", - наголосив засновник соцмережі.

Він додав, що у компанії очікували більш традиційних кібератак, які співробітникам вдалося визначити.

Він стверджує, що Facebook розробив нові інструменти штучного інтелекту для вилучення підроблених облікових записів, які створили не лише для виборів в США у листопаді, але і перед виборами в Бразилії, Мексиці, Пакистані, Угорщині та Індії.

Крім того, Цукерберг розповів, що його не допитував спеціальний прокурор США Роберт Мюллер, який розслідує ймовірне втручання у президентські вибори США 2016 року.

Водночас, засновник Facebook додав, що Мюллер опитав інших співробітників соцмережі, але відмовився повідомити деталі.

"Наша співпраця із спецпрокурором конфіденційна і я хочу бути впевненим, що не розповім щось конфіденційне на відкритому слуханні", - пояснив Цукерберг.

Скандал із витоком даних, пов’язаний із Cambridge Analytica він назвав "очевидною помилкою".

Цукерберг наполягає, що його соцмережа вживала заходів.

"Ми зняли програму, і ми вимагали, щоб як розробник додатків, так і Cambridge Analytica видалили і припинили використовувати будь-які дані, які вони мали. Вони сказали нам, що вони це зробили. У ретроспективі це було явною помилкою повірити їм. Ми повинні були прослідкувати і зробити повну перевірку. І цю помилку ми більше не повторимо", - запевнив він.

Як повідомляв УНІАН, засновник і генеральний директор корпорації Facebook Марк Цукерберг у вівторок і середу буде давати свідчення в Сенаті і Палаті представників Конгресу США по справі про витік даних мільйонів користувачів соціальної мережі.