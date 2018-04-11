У Конгрес США внесли законопроект про нові санкції проти Росії

03:11, 11 квітня 2018
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Ілюстрація / REUTERS

Законопроект про нові санкційні обмеження щодо Росії з'явився в базі документів Конгресу США.

Законопроект називається "Акт солідарності з Великою Британією проти порушень Росії".

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"Російську агресію слід зустріти силою й рішучістю, у тому числі за допомогою санкцій, спрямованих на стримування майбутніх російських нападів на дисидентів, експатріантів і демократичних активістів", - наголошується в законопроекті.

Новий пакет санкцій передбачає повну заборону на будь-які фінансові операції, пов'язані з державним боргом Росії. Під обмеження також можуть потрапити операції з цінними паперами, випущеними національним банком, Фондом національного добробуту і Федеральним казначейством.

Крім того, санкції можуть торкнутися Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, Банку Москви, Россельхозбанку, Промсвязьбанку та Внєшекономбанку.

У тексті говориться, що санкції повинен ввести президент протягом 60 днів після прийняття законопроекту. Не пізніше ніж через 90 днів після введення санкцій президент має заборонити американським громадянам брати участь у трансакціях з суверенним боргом Росії, випущеними не раніше 180 днів після прийняття закону.

Як повідомляв УНІАН, колишнього співробітника російського ГРУ Скрипаля і його доньку Юлію знайшли без свідомості 4 березня в британському місті Солсбері.

Слідство прийшло до висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу «Новачок», розробленою в СРСР.

Ситуація навколо отруєння Скрипалів призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його доньки і поліцейського.

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Теги: #Росія#санкції#США#Сергій Скрипаль