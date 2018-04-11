У Конгрес США внесли законопроект про нові санкції проти Росії

Новий пакет санкцій передбачає повну заборону на будь-які фінансові операції, пов'язані з державним боргом Росії.

У Конгрес США внесли законопроект про введення санкцій проти Росії через справу про отруєння колишнього офіцера ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Законопроект про нові санкційні обмеження щодо Росії з'явився в базі документів Конгресу США.

Законопроект називається "Акт солідарності з Великою Британією проти порушень Росії".

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"Російську агресію слід зустріти силою й рішучістю, у тому числі за допомогою санкцій, спрямованих на стримування майбутніх російських нападів на дисидентів, експатріантів і демократичних активістів", - наголошується в законопроекті.

Новий пакет санкцій передбачає повну заборону на будь-які фінансові операції, пов'язані з державним боргом Росії. Під обмеження також можуть потрапити операції з цінними паперами, випущеними національним банком, Фондом національного добробуту і Федеральним казначейством.

Крім того, санкції можуть торкнутися Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, Банку Москви, Россельхозбанку, Промсвязьбанку та Внєшекономбанку.

У тексті говориться, що санкції повинен ввести президент протягом 60 днів після прийняття законопроекту. Не пізніше ніж через 90 днів після введення санкцій президент має заборонити американським громадянам брати участь у трансакціях з суверенним боргом Росії, випущеними не раніше 180 днів після прийняття закону.

Як повідомляв УНІАН, колишнього співробітника російського ГРУ Скрипаля і його доньку Юлію знайшли без свідомості 4 березня в британському місті Солсбері.

Слідство прийшло до висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу «Новачок», розробленою в СРСР.

Ситуація навколо отруєння Скрипалів призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його доньки і поліцейського.