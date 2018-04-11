В Альпах зник німецький мільярдер - глава холдингу Tengelmann. Про його місцезнаходження невідомо з минулих вихідних.

В Альпах на кордоні Італії та Швейцарії зник глава групи Tengelmann Карл-Еріван Хауб.

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Як повідомляє Reuters, 58-річний Хауб, який захоплюється катанням на гірських лижах, зник в зоні Червіно вранці 7 квітня. Останній сигнал з його мобільного телефону був зафіксований в цей же день ввечері.

Пошуки мільярдера ускладнюють погодні умови. Найближчі родичі виділили додаткові кошти на пошуки бізнесмена, проте, на думку рятувальників, вони приносять мало користі через погану погоду.

Холдинг Tengelmann контролює низку роздрібних компаній і торгових мереж, серед яких OBI. За даними Forbes, сім'я Хауба володіє одним з найбільших статків в Європі.