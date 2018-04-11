За кібератаками на урядові сервери ФРН стояла Росія - німецькі спецслужби

Однак зазначається, що 100-відсоткової впевненості у таких випадках бути не може.

Експерти Федерального відомства з охорони конституції вважають, що за скоєнням кібернападів на комп'ютерні мережі німецького уряду стояла саме Росія.

Про це в середу, 11 квітня, заявив у Берліні керівник відомства Ганс-Ґеорґ Маассен, повідомляє DW з посиланням Reuters.

Читайте такожАтака хакерів РФ на урядову мережу Німеччини завершилася невдачею – ЗМІ"Ми оцінюємо це як кібератаку російського походження", - заявив Маасен.

Однак у спецслужбах зауважують, що у таких випадках не може бути 100-відсоткової впевненості щодо винуватця кіберзлочину. Однак, Маассен зауважив, що існує "висока ймовірність", що до злочину причетна саме Росія.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року хакери атакували сервери Міністерства закордонних справ та Міноборони Німеччини. Серед вкрадених документів був, зокрема, протокол переговорів про вихід Великобританії з Євросоюзу, а також документи, що стосуються переговорів з Україною і Білоруссю.

Проте у спецслужбах стверджують, що кібератака не завдала практично жодної шкоди.