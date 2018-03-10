Хакери вкрали з серверів Німеччини документи по Україні, Білорусі і "Брекситу" - ЗМІ

Співробітники кібербезпеки Німеччини навмисно не обмежували доступ до них, оскільки в них не містилося конфіденційної інформації.

Хакери, які атакували в минулому році сервери Міністерства закордонних справ та Міноборони Німеччини, вкрали протокол переговорів про вихід Великобританії з Євросоюзу («Брексит»), а також документи, що стосуються переговорів з Україною і Білоруссю.

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Як повідомляє Der Spiegel, всього було викрадено шість документів, причому співробітники кібербезпеки свідомо не стали обмежувати до них доступ, оскільки в них не містилося конфіденційної інформації.

Атаки на сервер Міністерства закордонних справ і Міністерства оборони Німеччини були здійснені в грудні 2017 року, однак про них стало відомо тільки в кінці лютого цього року. ЗМІ повідомляли, що атака була здійснена угрупованням Fancy Bears, яку пов'язують з Росією. Також повідомлялося, що, хоча атаки були здійснені в грудні, комп'ютери були інфіковані шкідливим ПОзадовго до цього.