Суд ЄС обмежив можливості мігрантів, які переїжджають заради соцдопомоги

Таке рішення виніс Суд ЄС 11 листопада. Дане питання було піднято під час розгляду справи двох громадян Румунії - пані Дано і її сина Флоріна, яким соціальний суд німецького Лейпціга відмовив у виплаті певних соціальних пільг, передає "ЄвроПравда".

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"Згідно з директивою (про право на вільне пересування. - Ред.) країни ЄС не зобов'язані надавати соціальну допомогу протягом перших трьох місяців проживання", - наголошується в повідомленні.

"У випадку, якщо період проживання становить більше трьох місяців, але менше ніж 5 років, однією з умов права на проживання є те, що економічно неактивні особи повинні мати достатньо власних ресурсів", - додає суд.

"Таким чином, країни ЄС мають можливість відмовити у наданні соціальних пільг економічно неактивним громадянам ЄС, які реалізують своє право на свободу пересування виключно для того, щоб отримати соціальну допомогу в іншій державі", - наголошується у рішенні.

Суд також зазначає, що ситуація кожної окремої особи, яка претендує на соціальну допомогу в іншій країні ЄС, повинна розглядатися окремо.