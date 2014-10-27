Австралія закрила кордон для біженців з Африки через Еболу

Про це повідомляють РИА Новости.

"Ми тимчасово припиняємо нашу імміграційну програму, включаючи гуманітарну, діючу в цих (постраждалих від лихоманки) країнах. Це означає, що ми тимчасово не розглядаємо заявки на візи", - наводить слова міністра у справах імміграції Скотта Моррісона газета Sydney Morning Herald.

Виступаючи в понеділок у парламенті, голова відомства повідомив, що західноафриканські біженці, які вже отримали дозвіл на в'їзд до Австралії пройдуть три незалежних медогляди, в тому числі по прибутті в країну, після якого спостереження за станом їх здоров'я продовжиться. Володарі постійних австралійських віз перед виїздом з країн Західної Африки будуть повинні пройти тритижневий карантин.

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Як повідомлялося, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, число жертв спалаху лихоманки Ебола в країнах Західної Африки вже перевищило 4,8 тис. осіб, майже 10 тис. інфіковані. Найбільше смертельних випадків зафіксовано в Ліберії, Сьєрра-Леоне і Гвінеї. Раніше перший випадок зараження вірусом Ебола був підтверджений в Малі.