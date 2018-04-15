Президент Словенії розпустив парламент і назвав дату дострокових виборів

Президент додав, що явка на виборах буде залежати від того, наскільки толерантним буде кампанія і які аргументи будуть використовувати політичні партії.

Президент Словенії Борут Пахор розпустив парламент та оголосив, що позачергові вибори у країні відбудуться 3 червня.

Про це повідомляє Новое время з посиланням на словенський портал Delo.

"Я сьогодні розпустив Національні збори. Будучи президентом республіки, я сподіваюсь, що виборча кампанія відбудеться толерантно й без ненависті. Я не буду втручатися у її перебіг але я хочу, щоб результат був настільки ясним, наскільки це можливо, і це б дозволило швидко сформувати новий уряд ", - заявив він.

Президент додав, що явка на виборах буде залежати від того, наскільки толерантною буде кампанія та які аргументи використовуватимуть політичні партії.

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Підставою для дострокових виборів стала відставка прем’єр-міністра країни Міро Церара. Причина відставки - постанова верховного суду країни, якою скасовується рішення минулорічного референдуму, що схвалює будівництво залізниці Копер – Дівача. При цьому за два місяці у Словенії мали відбутися чергові парламенські вибори.

Партії ніяк не могли домовитися про дату виборів, пропонуючи проводити вибори у визначений час.

Нагадаємо, що 15 березня прем'єр-міністр Словенії заявив про відставку.