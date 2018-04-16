В Росії почали блокувати Telegram

При цьому сайт Роскомнагляду і його сервіс перевірки доступності ресурсів на момент написання новини був недоступний.

Провайдери почали блокувати доступ до месенджеру Telegram на території Росії.

Про це повідомляється на сайті Роскомнагляду.

«Інформація про дані інтернет-ресурсів (сайтів „Телеграма“) у понеділок, 16 квітня, спрямована операторам зв'язку з метою обмеження доступу», — наводить агентство повідомлення відомства.

При цьому сайт Роскомнагляду і його сервіс перевірки доступності ресурсів на момент написання новини був недоступний.

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Як повідомляв УНІАН, 13 квітня Роскомнагляд вніс сайти месенджера Telegram web.telegram.org, t.me і telegram.org до реєстру організаторів забороненої до поширення в Росії інформацією.

Раніше Таганський суд Москви задовольнив позов Роскомнадзору про блокування Telegram на території Росії.

Як обійти блокування Telegram читайте в нашому матеріалі.