"Знищити хижака зможе тільки хижак": експерт оцінив можливість бунту олігархів РФ проти Путіна

У Росії є олігархи, а є "силогархи".

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з питань енергетики Михайло Гончар вважає, що в Росії бунт олігархів проти президента країни Володимира Путіна через санкції США, якщо він відбудеться, навряд чи змусить лідера країни поміняти поведінку.

В РФ "знищити хижака зможе тільки хижак", розповів аналітик під час чату на "Главреді".

"У Росії є олігархи, а є "силогархи". "Силогархія" сформувалася в путінський період ("силогархія" — силовик і олігарх в одній особі)", — зазначив співрозмовник.

За його словами, "силогархом" номер один в країні є сам Путін. "Бунт олігархів, якщо він навіть буде мати місце, навряд чи щось дасть. Тому не випадково вони виводили і продовжують виводити свої активи і зберігати їх за межами Росії", — додав гість.

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"Вони не мають влади над силовиками. А "силогархи" — мають. Загроза для Путіна йде саме з кола "силогархії". Таких небагато. Вони знаходяться в найближчому колі Путіна — ворогів не тримають далеко, їх тримають поруч. "Силогарх" номер два у Росії — це Ігор Сечін, у розпорядженні якого найбільша російська компанія "Роснефть", — підкреслив Гончар.

"Він всіляко демонструє лояльність Путіну, але це не означає, що він не має інших планів. Тому знищити хижака зможе тільки хижак. Можливо, Сечіну це вдасться. Але це не означає, що таким чином в Росії з'явиться нова якість влади", — заявив експерт.

Раніше російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський говорив, що в РФ через санкції США відбувся розкол еліт на кілька частин, одна з них хоче перерозподілити між собою гроші іншої.