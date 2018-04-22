Переговори між прем'єром Вірменії та лідером опозиції провалилися

Лідер протестного руху Нікол Пашинян заявив прем'єр-міністру Саргсяну, що влада в країні перейшла до рук народу.

Зустріч між прем'єр-міністром Вірменії Сержем Саргсяном та лідером протестного руху Ніколом Пашиняном тривала усього кілька хвилин і завершилася безрезультатно.

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Як повідомляє News.am, зустріч відбулася в готелі «Маріотт» в центрі Єревану. Саргсян схвалив те, що Пашинян відреагував на заклики до переговорів, але зазначив, що не знає, про що вони можуть говорити у присутності десятка журналістів.

У відповідь Пашинян заявив, що мова йде не про діалог, а про висунутий протестувальниками порядок денний. «Я прийшов сюди обговорювати умови вашої відставки і передачі влади, у зв'язку з чим прошу вас не використовувати слова діалог», - сказав він.

Прем'єр, у відповідь, вказав, що це – «ультиматум державі» і шантаж законної влади, закликавши Пашиняна «повернутися до законного поля». Лідер опозиції, у свою чергу, зазначив, що влада у Вірменії перейшла до рук народу.

Саргсян відпарував, що фракція, що набрала не більше 8% голосів в парламенті, не має права говорити від імені народу, і в нього більше немає бажання продовжувати розмову. Після цього переговори були припинені.

Як повідомляв УНІАН, в Єревані вже кілька днів тисячі людей протестують проти призначення прем'єр-міністром Сержа Саргсяна, який був президентом Вірменії 10 років. Протести проходять і в інших великих містах Вірменії.

Перед закінченням повноважень Саргсяна конституцію Вірменії було змінено, країна стала парламентською республікою, реальна влада перейшла у руки глави уряду. Учасники протестів звинувачують Саргсяна в захопленні влади в країні.

Лідер протестувальників, опозиційний депутат Нікол Пашинян оголосив про «революційну ситуацію» у Вірменії і початок «народної ненасильницької оксамитової революції».