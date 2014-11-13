Скандинавські та балтійські країни посилюють оборону через агресію Росії

Про це вона заявила в столиці Норвегії Осло, де 12-13 листопада відбулися зустрічі міністрів оборони восьми країн: Норвегії, Швеції, Данії, Фінляндії, Великобританії, Латвії, Литви та Естонії, передають РИА Новости.

Також на зустрічі були присутні представники Ісландії, Нідерландів, Польщі та Німеччини.

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"Ми бачимо почастішання кількості навчань РФ у Скандинавському регіоні та Балтійському морі. Рішучість і твердість буде нашим найкращим внеском у стабільність регіону", - йдеться в заяві Сьорей на сайті міноборони Норвегії. У повідомленні також йдеться про події в Україні та причетність до них РФ.

"Ми робимо те, що й очікується від військового і політичного альянсу: ми готуємо себе до того, що, сподіваємося, не станеться, ми готуємо себе до гіршого", - цитує сайт Bloomberg Businessweek слова глави міноборони Норвегії, які вона вимовила за підсумками зустрічі міністрів оборони в Осло.