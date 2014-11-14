Кемерон: Санкцій проти Росії можуть бути посилені

«Якщо Росія займе конструктивну позицію по відношенню до свободи і незалежності України, ми можемо розглянути скасування санкцій, якщо Росія продовжить нагнітати ситуацію, ми можемо посилити санкції. Все просто», - сказав Кемерон, повідомляє Lenta.ru.

При цьому британський прем'єр висловив сподівання, що росіяни дозволять Україні «розвиватися як незалежній і вільній країні, вільної у своєму виборі». Раніше Кемерон заявляв, що Великобританія підтримає посилення санкцій проти Росії, хоча і не хоче нової холодної війни.

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Інформація про те, що Брюссель має намір розширити санкційний список, з'явилася у вівторок, 11 листопада. Про це розповіла канцлер Німеччини Ангела Меркель. За її словами, Євросоюз не має наміру вводити економічні санкції, а обмежиться розширенням списку нев'їзних росіян.