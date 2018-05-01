У США оголосили про початок операції проти останніх оплотів ІДІЛ у Сирії
Сполучені Штати Америки почали в Сирії операцію зі звільнення останніх оплотів терористичної організації "Ісламська держава".
Про це заявила офіційний представник Держдепу Гізер Ноєрт у мікроблозі Twitter.
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Дипломат зазначила, що в операції візьмуть участь очолювана Сполученими Штатами коаліція і "місцеві партнери", в тому числі сирійські демократичні сили.
"Боротьба буде важкою, але ми і наші партнери здобудемо перемогу", - сказано в заяві.
Крім того, Ноєрт підкреслила, що США мають намір захистити від ІДІЛ кордони Туреччини, Ізраїлю, Йорданії, Іраку та Лівану і забезпечити вільне волевиявлення всіх жителів Сирії, включаючи сунітів, курдів, християн і представників інших меншин.
Також американці мають намір залучити для вирішення нагальних гуманітарних проблем Сирії "міжнародні ресурси".