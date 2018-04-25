Бойовики ІДІЛ могли накопичити €3 мільярди, вони інвестували гроші в легальний бізнес - ЗМІ

Гроші «Ісламська держава» інвестувала в легальний бізнес, наприклад, рибні ферми в Іраку.

Бойовики «Ісламської держави» з 2015 року могли накопичити приблизно €3 млрд.

Про це з посиланням на джерела пише Europe1, передає republic.

Незважаючи на великі військові поразки у ІДІЛ може залишатися великий обсяг коштів для фінансування своєї діяльності.

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Терористична організація протягом довгого часу контролювала в Іраку і Сирії багату нафтою територію. Вона, за даними видання, приносила приблизно $100 млн на рік. На що контролювалася ісламістами території також виробляли приблизно 40% зерна в Іраку, а в Сирії – 80% бавовни.

За рахунок поборів з населення, що опинилося під їхнім контролем, «Ісламська держава» змогла зібрати приблизно €1,5 млрд за три роки. У їх супротивників (шиїтів, єзидів і християн) ісламісти відбирали землю і майно. Ще одна стаття доходів – податки за всі види угод і штрафи.

Як пише Le Monde, гроші «Ісламська держава» інвестувала в легальний бізнес, наприклад, рибні ферми в Іраку. Члени угруповання створили систему грошових переказів на Близькому Сході і в Туреччині.