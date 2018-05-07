Кандидат на пост глави ЦРУ через майбутні розпитування в Сенаті хоче відмовитися від посади – WP

Раніше очікувалося, що 61-річна Джина Хаспел змінить на посту глави ЦРУ Майка Помпео, який нещодавно був затверджений на посаді держсекретаря США.

Джина Хаспел, висунута президентом США Дональдом Трампом кандидатом на пост глави ЦРУ, має намір відмовитися від пропонованої посади.

Читайте такожЕкс-глава ЦРУ Помпео офіційно став держсекретарем США

Про це в понеділок, 7 травня, пише The Washington Post, передає DW.com.

За даними видання, вона вже попросила Білий дім відмовитися від представлення її на посаду глави розвідувального відомства. Таким чином, зазначає The Washington Post, Хаспел хоче уникнути важких розпитувань в Сенаті США під час виступу, запланованого на найближчу середу, а також репутаційних ризиків для ЦРУ та себе особисто.

Кандидатура Хаспел вважається спірною через те, що вона, за твердженням ЗМІ, очолювала в 2002 році секретну в'язницю в Таїланді. Там підозрюваних у терористичних діях нібито піддавали тортурам, в тому числі через симуляцію утоплення. Хаспел також звинувачують у незаконному знищенні відеозаписів таких допитів.

Раніше очікувалося, що 61-річна Хаспел змінить на посту глави ЦРУ Майка Помпео, який нещодавно був затверджений на посаді держсекретаря США. Рішення Хаспел може виявитися неприємною несподіванкою для Трампа.

Американська адміністрація постійно стикається з відставками і звільненнями. Майбутнього керівника ЦРУ затверджує Сенат.