ЦРУ США вперше очолила жінка

За 33 роки в розвідці Джина Хаспел працювала під прикриттям і за кордоном - в Туреччині, країнах Центральної Європи і Центральної Азії.

Заступник глави Центрального розвідувального управління США Джина Хаспел стала виконуючою обов'язки директора відомства після того, як колишнього главу Майка Помпео затвердили на посаду держсекретаря.

Читайте такожБілий дім показав фото таємної зустрічі нового держсекретаря США з Кім Чен Ином

Як передає 112.ua, Хаспел - перша жінка, яка буде керувати спецслужбою. Вона вже заявила, що "з нетерпінням чекає спільної роботи" з командою з нацбезпеки президента Дональда Трампа, цитує її прес-служба ЦРУ.

"Для мене велика честь очолити ЦРУ в цей критичний час. Під час перехідного періоду я попросила співробітників ЦРУ залишатися зосередженими на нашій життєво важливій місії і робити все можливе, щоб постачати розвідданими керівництво країни заради сильної і захищеної Америки", - додала Хаспел. Її кандидатуру ще повинен затвердити Сенат.

61-річна Хаспел провела в американській розвідці 33 роки, в тому числі працюючи під прикриттям і за кордоном – в Туреччині, країнах Центральної Європи і Центральної Азії. Заступник директора ЦРУ була призначена у лютому 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, Трамп хоче призначити правою рукою держсекретаря США дипломата з українським корінням.