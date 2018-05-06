Уряд Росії на чолі з Медведєвим завтра піде у відставку

Очікується, що вже через добу буде оголошено ім'я наступного прем'єр-міністра.

Уряд Росії на чолі з Дмитром Медведєвим завтра, у день інавгурації президента Володимира Путіна, піде у відставку і, ймовірно, вже через добу буде оголошено ім'я наступного прем'єр-міністра.

Як повідомляє "Радіо Свобода", за даними джерела в Держдумі, в нижній палаті розраховують вже у понеділок, 7 травня, отримати пропозицію президента стосовно кандидатури на пост голови уряду, а наступного дня це питання буде обговорено на засіданні Держдуми.

Варто відзначити, що у 2012 році ім'я кандидата в прем'єри - ним, як і очікувалося, став Медведєв - було названо Путіним менш ніж через дві години після інавгурації.

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Як повідомляв УНІАН, 18 березня, в день річниці незаконного анексії Криму, в Росії пройшли вибори президента. Голосування пройшло в тому числі і на території тимчасово окупованого українського півострова. Чинний президент Росії Володимир Путін переміг на виборах президента РФ.