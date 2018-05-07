"Погані знаки": астролог спрогнозував трагедію у Росії й відхід Путіна (відео)

Володимир Путін протримається на посаді три місяці або три роки, заявив астролог.

Той факт, що під час інавгурації Володимира Путіна над Кремлем у потрібний момент не змогли підняти російський триколор, і вся церемонія пройшла під приспущеним прапором, є несприятливим знаком.

"Такий знак свідчить про те, що Росію чекає якась жалобна подія. І можливо, вона відбудеться вже цього літа, а саме — у другій половині липня-серпні. От як недавно вся Росія була вражена трагедією в Кемерові, так і влітку може статися якась подібна катастрофа", - заявив астролог Влад Росс в коментарі "Главреду".

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Росс додав, що "це ще не всі погані знаки". "У цей день якраз був повний щербатий Місяць (після повного Місяця він починає спадати, і на його диску з'являється "щербина", що поступово зростає, — Ред.), а він завжди вважається поганим часом. Гірше не придумаєш часу, щоб проводити інавгурацію — повний щербатий Місяць, ще й з кармічним Вузлом Кету, який заходить. Це завжди обіцяє повалення влади", - зазначив експерт.

Астролог також зазначив, що є ще один поганий знак — жорсткий квадрат між Марсом і Ураном. "Це свідчить про те, що станеться несподіваний відхід влади", - сказав він.

Росс вважає, що всі перераховані вище астрологічні аспекти день інавгурації вказують на те, що "абсолютно точно, що Путін не протримається до кінця свого нового президентського терміну".

"Максимальний період, який він може протриматися при владі, пов'язаний з цифрою три: чи це буде три місяці, чи три роки — подивимося. У будь-якому випадку, все вказує, що щось має статися через три місяці або через три роки", - резюмував астролог.

Як повідомлялося, під час інавгурації Володимира Путіна відповідальні за підняття прапора Російської Федерації над Кремлем солдати так і не змогли у найбільш відповідальний момент його підняти, як не старалися.