Сила справжніх почуттів: у Зімбабве напад крокодила не завадив нареченій вийти заміж (відео)

Крокодил атакував дівчину під час прогулянки з коханим річкою.

У Зімбабве напад крокодила не завадив нареченій вийти заміж.

Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

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Крокодил атакував дівчину під час прогулянки з коханим річкою. Спочатку хижак прокусив човен, а потім відірвав дівчині руку. Пара ледве дісталася берега. Потерпіла втратила багато крові, і лікарі дивом врятували їй життя.

Попри тяжку травму, молода не стала відкладати весілля. Медики пішли на зустріч і дозволили закоханим побратися у каплиці лікарні.