Сила справжніх почуттів: у Зімбабве напад крокодила не завадив нареченій вийти заміж (відео)

18:18, 07 травня 2018
Світ
597 0

Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Читайте такожАфриканське весілля: п'яний чоловік стрибнув у басейн з трьома крокодилами і вижив

Крокодил атакував дівчину під час прогулянки з коханим річкою. Спочатку хижак прокусив човен, а потім відірвав дівчині руку. Пара ледве дісталася берега. Потерпіла втратила багато крові, і лікарі дивом врятували їй життя.

Попри тяжку травму, молода не стала відкладати весілля. Медики пішли на зустріч і дозволили закоханим побратися у каплиці лікарні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Зімбабве#крокодил#весілля