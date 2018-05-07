Сила справжніх почуттів: у Зімбабве напад крокодила не завадив нареченій вийти заміж (відео)
18:18, 07 травня 2018Світ
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Крокодил атакував дівчину під час прогулянки з коханим річкою.
У Зімбабве напад крокодила не завадив нареченій вийти заміж.
Про це повідомляється у сюжеті ТСН.
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Крокодил атакував дівчину під час прогулянки з коханим річкою. Спочатку хижак прокусив човен, а потім відірвав дівчині руку. Пара ледве дісталася берега. Потерпіла втратила багато крові, і лікарі дивом врятували їй життя.
Попри тяжку травму, молода не стала відкладати весілля. Медики пішли на зустріч і дозволили закоханим побратися у каплиці лікарні.
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