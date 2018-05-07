У Сирії розбився російський військовий вертоліт, пілоти загинули

У Міноборони РФ заявили журналістам, що причиною інциденту могла стати технічна несправність.

Російський військовий вертоліт Ка-52 зазнав катастрофи в Сирії, обидва льотчики загинули.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на міноборони РФ.

"При виконанні планового польоту над східними районами Сирійської Арабської Республіки зазнав аварії російський вертоліт Ка-52. Обидва льотчики загинули", - сказали у відомстві.

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У російському військовому міністерстві уточнили, що пошуково-рятувальною групою тіла загиблих пілотів доставлені на аеродром базування.

"За попередньою інформацією, причиною інциденту могла стати технічна несправність", - зазначили в міноборони РФ.

Ка-52 - російський розвідувально-ударний вертоліт нового покоління.

Як повідомляв УНІАН, 3 травня після зльоту з аеродрому Хмеймім над акваторією Середземного моря зазнав аварії російський винищувач Су-30СМ. В результаті обидва пілоти загинули. За попередньою інформацією Міноборони Росії, причиною авіакатастрофи могло стати потрапляння птаха у двигун літака.