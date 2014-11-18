Росія і Китай проведуть спільні військові навчання в Тихому океані й Середземному морі - ЗМІ

Про це повідомив міністр оборони РФ Сергій Шойгу після переговорів із генерал-полковником Чан Ваньцюанем, передає РИА "Новости".

За словами Шойгу, обидві сторони констатували, що спектр спільних заходів у військовій сфері "помітно розширився і набув системного характеру".

Російський міністр нагадав, що в травні цього року успішно пройшло третє за рахунком російсько-китайське військово-морське навчання "Морська взаємодія", в ході якого військові моряки двох країн вперше відпрацювали навчально-бойові завдання у складі змішаних загонів кораблів.

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"Плануємо провести чергове спільне військово-морське навчання навесні наступного року в акваторії Середземного моря. Спільне навчання ВМС також планується провести в районі Тихого океану", - сказав Шойгу.