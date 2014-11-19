У Франції затверджено закон про імпічмент президента - ЗМІ

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на агентство France Press.

Документ передбачає можливість ініціювання процедури усунення глави держави від влади парламентом, який сформував з депутатів спеціальну Верховну судову палату.

Такий крок робиться в разі вчинення президентом "проступків, з усією очевидністю не сумісних з його знаходженням на даній високої посади".

Ініціатива повинна виходити не менше ніж від 10% сенаторів і 10% депутатів нижньої палати парламенту. Рішення про формування Верховної судової палати приймається у разі, якщо дві третини депутатів однієї з палат парламенту підтримають його на голосуванні. Потім рішення має бути підтверджено другою палатою.

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На розробку і прийняття даного закону Франції знадобилося 12 років. Ініціатива була зроблена відповідно до розпочатої в 2002 році при президенті Жаку Ширакові реформи державного законодавства.

На розгляд парламенту законопроект, однак, був представлений лише в 2012 році.

Закон зберігає за президентом Франції його імунітет - він не може зазнавати будь-яких судових дій на продовженні терміну його президентських повноважень.

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Як пояснили французькі юристи, імпічмент можливий у разі вчинення президентом кримінальних злочинів, а також невиконання головою держави своїх безпосередніх обов'язків - відмови від проведення засідання ради міністрів, невмотивованої відмови від схвалення законів.

Також приводом до відсторонення може послужити перешкоджання президентом здійсненню положень конституції і зловживання наданою йому владою.