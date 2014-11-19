У Франції затверджено закон про імпічмент президента - ЗМІ
Закон, що дозволяє оголосити імпічмент президенту, затверджений Конституційною радою Франції через 12 років із моменту початку його розробки.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на агентство France Press.
Документ передбачає можливість ініціювання процедури усунення глави держави від влади парламентом, який сформував з депутатів спеціальну Верховну судову палату.
Такий крок робиться в разі вчинення президентом "проступків, з усією очевидністю не сумісних з його знаходженням на даній високої посади".
Ініціатива повинна виходити не менше ніж від 10% сенаторів і 10% депутатів нижньої палати парламенту. Рішення про формування Верховної судової палати приймається у разі, якщо дві третини депутатів однієї з палат парламенту підтримають його на голосуванні. Потім рішення має бути підтверджено другою палатою.
Читайте такожПрезидент Франції готовий відмовитися від боротьби за другий президентський термін
На розробку і прийняття даного закону Франції знадобилося 12 років. Ініціатива була зроблена відповідно до розпочатої в 2002 році при президенті Жаку Ширакові реформи державного законодавства.
На розгляд парламенту законопроект, однак, був представлений лише в 2012 році.
Закон зберігає за президентом Франції його імунітет - він не може зазнавати будь-яких судових дій на продовженні терміну його президентських повноважень.
Читайте такожУчасники коаліції домовилися ухвалити закон про імпічмент
Як пояснили французькі юристи, імпічмент можливий у разі вчинення президентом кримінальних злочинів, а також невиконання головою держави своїх безпосередніх обов'язків - відмови від проведення засідання ради міністрів, невмотивованої відмови від схвалення законів.
Також приводом до відсторонення може послужити перешкоджання президентом здійсненню положень конституції і зловживання наданою йому владою.