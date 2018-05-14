Зірку "Брата-2" госпіталізовано: попереду - складна операція
10:30, 14 травня 2018Світ
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Актор Дмитро Орлов госпіталізований до клініки Москви.
Орлова чекає складна операція / фото wikimedia.org
Відомого російського актора Дмитра Орлова госпіталізували до московської клініки.
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За інформацією Mash, у нього виявили серйозне захворювання. "Через пару місяців Дмитра чекає складна операція", - йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що Дмитро Орлов став відомим завдяки ролям у "Браті-2" і "Сестрах".
Як повідомляв УНІАН, актор Армен Джигарханян, доставлений раніше до лікарні, отямився після коми.
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