Іванка Трамп прилетіла на відкриття посольства США в Єрусалимі (відео)
11:07, 14 травня 2018Світ
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Нова амбасада готова до відкриття, на яке прибула потужна американська делегація.
Іванка Трамп прилетіла на відкриття посольства США в Єрусалимі.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
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Суперечливе рішення Трампа перенести посольство США в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима сьогодні має бути остаточно виконано. Нова амбасада готова до відкриття, на яке прибула потужна американська делегація. У її складі, зокрема - донька Дональда Трампа, Іванка, зять та радник американського президента Джаред Кушнер і міністр фінансів США Стівен Мнучін.
Президент США визнав Єрусалим столицею Ізраїля у грудні минулого року.
Як повідомляв УНІАН, в Ізраїлі футбольний клуб офіційно змінив назву на честь Трампа.
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