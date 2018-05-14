Іванка Трамп прилетіла на відкриття посольства США в Єрусалимі (відео)

Нова амбасада готова до відкриття, на яке прибула потужна американська делегація.

Іванка Трамп прилетіла на відкриття посольства США в Єрусалимі.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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Суперечливе рішення Трампа перенести посольство США в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима сьогодні має бути остаточно виконано. Нова амбасада готова до відкриття, на яке прибула потужна американська делегація. У її складі, зокрема - донька Дональда Трампа, Іванка, зять та радник американського президента Джаред Кушнер і міністр фінансів США Стівен Мнучін.

Президент США визнав Єрусалим столицею Ізраїля у грудні минулого року.

Як повідомляв УНІАН, в Ізраїлі футбольний клуб офіційно змінив назву на честь Трампа.