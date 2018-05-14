У Каталонії новим главою уряду обрали послідовника Пучдемона

Головою Каталонії з другої спроби обраний прихильник сепаратизму Жоакім Торра, якого підтримують партія Пучдемона "Разом за Каталонію" і "Ліві республіканці Каталонії".

Новим головою уряду Каталонії обраний Жоакім Торра. На засіданні парламенту в Барселоні в понеділок, 14 травня, за кандидатуру Торри проголосували 66 з 135 депутатів, 65 висловилися "проти", ще четверо утрималися.

Таким чином було досягнуто простої більшості голосів, пише DW.

Два дні тому провалилася п'ята спроба парламенту Каталонії обрати главу уряду автономії. Тоді 55-річному прибічника ідеї незалежності Каталонії Торрі необхідно було заручитися підтримкою як мінімум 68 з 135 парламентаріїв, але йому не вистачило кількох голосів.

Читайте такожПучдемон відмовився від висунення на посаду глави уряду Каталонії

З грудня 2017 року каталонський парламент вже п'ять разів намагався сформувати уряд, але всі кандидати на посаду прем'єра перебувають в ув'язненні, або за межами Іспанії і не можуть повернутися в країну через кримінальне переслідування. Після декількох невдалих спроб зайняти цей пост екс-голова уряду Каталонії Карлес Пучдемон 10 травня назвав своїм наступником Торру, якого підтримали партія Пучдемона "Разом за Каталонію", а також сепаратисти з партії "Ліві республіканці Каталонії".

Пучдемон був зміщений з прем'єрської посади після спірного референдуму про незалежність Каталонії, проведеного в жовтні 2017 року. Він втік до Бельгії, але 25 березня був затриманий у Німеччині, де його відпустили під підписку про невиїзд. Найближчим часом німецький суд повинен вирішити, чи видавати Карлеса Пучдемона Іспанії.