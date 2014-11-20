Французи побоюються, що росіяни можуть викрасти "Містраль"

Про це повідомляє французька газета Le Figaro з посиланням на власні джерела.

Згідно з повідомленням, у понеділок трапився інцидент, коли 400 російських моряків, які проводять навчання на "Владивостоці" з початку літа, хотіли постійно переміщуватися кораблем.

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"Вони хотіли також перенести власні речі на "Владивосток", проте їх зупинили", - повідомило поінформоване джерело.

"Таким чином, вони могли б встановити контроль над кораблем, після чого було б дуже важко вибити їх звідти", - додав співрозмовник видання, передає Українська правда.

"Такий крок, ймовірно, був сигналом про те, що вони готували власний від'їзд", - зазначив він.

Водночас, за словами джерела, під час ходових випробовувань російські моряки поводили себе спокійно.

"Росіяни - партнери, проте краще бути готовими до будь-яких несподіванок", - зазначило джерело.

"Я боюся, що одного ранку ми прокинемося, а "Владивостоку" більше не буде", - додав він.

Проте, за словами співрозмовника видання, корабель стоїть у закритій бухті, тому йому буде складно пройти непоміченим через кілька перешкод.

Тому, за словами джерела, російським морякам будуть потрібні місцеві спільники.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російським морякам заборонено доступ на кораблі "Містраль".