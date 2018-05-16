Витік у Facebook: у США почали розслідування щодо Cambridge Analytica - ЗМІ

Слідчі опитують колишніх співробітників компанії і банків, які були з нею пов'язані.

ФБР і Міністерство юстиції США почали розслідування щодо компанії Cambridge Analytica.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на власні джерела.

Відзначається, що представники відомств допитують колишніх співробітників компанії і банків, які були з нею пов'язані.

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Зокрема, слідчі цікавляться фінансовими операціями компанії і тим, як саме вона збирала й використовувала особисті дані, одержувані від Facebook.

Також слідчі контактують з компанією Facebook, додає видання.

Як повідомляв УНІАН, у березні навколо найбільшої інтернет-соцмережі світу спалахнув скандал після того, як ЗМІ повідомили, що британська компанія з аналізу даних Cambridge Analytica зібрала в 2016 році дані профілів 50 млн користувачів соцмережі Facebook без їх згоди.

Пізніше у Facebook повідомили, що Cambridge Analytica отримала дані 87 мільйонів користувачів.

Як підозрюють, Cambridge Analytica допомагала штабу тодішнього кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа під час передвиборної кампанії. Метою збору і обробки даних було створення програмного забезпечення для визначення політичних симпатій виборців, а також впливу на них.