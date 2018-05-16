У Москві знайдено мертвим представника "верхівки" партії Путіна (фото)

Тіло члена вищої ради "Єдиної Росії" Юрія Котлера знайшли в його квартирі з вогнепальним пораненням у голову.

У Москві знайдено мертвим члена вищої ради "Єдиної Росії" Юрія Котлера.

За даними Telegram-каналу Mash, чиновник покінчив з собою.

Тіло Котлера знайшли на його орендованій квартирі у центрі Москви. Причиною смерті стало вогнепальне поранення в голову.

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"Тривогу підняла дружина Котлера (вона живе у Франції). Кілька днів Юрій не виходив на зв'язок. У водія були ключі від квартири, і він вирішив перевірити, чи все в порядку, але двері були зачинені зсередини. Тоді водій викликав поліцію і рятувальників, щоб розкрити замок. Там і знайшли тіло політика", – повідомляється на каналі.

У експертну раду "Єдиної Росії" Котлер увійшов в лютому поточного року. До цього він працював старшим віце-президентом ВТБ Банку, а також заступником гендиректора ПАТ "Новоросійський морський торговельний порт".

Як повідомляв УНІАН, у Харкові виявили труп вчительки однієї зі шкіл. Її знайшли задушеною у власній квартирі.