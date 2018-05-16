На Харківщині п'яний чоловік викрав "Камаз" та зніс газову трубу

В результаті події без газу залишились мешканці населеного пункту.

На Харківщині нетверезий чоловік викрав вантажний автомобіль та пошкодив лінію електропори.

Про це повідомила поліція області. "30-річний зловмисник знаходився у стані алкогольного сп’яніння та під час руху пошкодив лінію електропори та газову мережу. В результаті події без газу залишились мешканці населеного пункту. На сьогоднішній день газопостачання відновлено", - йдеться у повідомленні.

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Слідчим відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом)та за ч.1 ст. 292 (пошкодження об'єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі.

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