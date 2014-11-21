Росія нарощує присутність військових літаків у Балтійському регіоні - НАТО

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Таллінні в четвер, 20 листопада, передає Радіо Свобода.

За його словами, через це літаки не можуть подавати план польотів та спілкуватися з диспетчерами.

Під час виступу на військовій базі "Амарі" Єнс Столтенберг заявив, що винищувачі НАТО понад 100 разів перехоплювали літаки в Балтійському регіоні, що утричі частіше, ніж у 2013 році.

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Столтенберг не уточнив скільки саме літаків були російськими.

Генсек НАТО зауважив, що у 2014 році літаки альянсу провели 400 перехоплень, щоб забезпечити повітряний простір їхніх союзників у Європі. Це, каже Столтенберг, на 50 відсотків більше, ніж минулого року.