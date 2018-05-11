Пучдемон відмовився від висунення на посаду глави уряду Каталонії

Каталонський парламент повинен обрати лідера, щоб сформувати уряд до 22 травня.

Екс-глава Каталонії Карлес Пучдемон відмовився від можливості висунути себе на посаду глави уряду Каталонії.

Він запропонував замість себе іншу кандидатуру на посаду голови регіонального уряду, повідомляє dt.ua з посиланням на Reuters.

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Пучдемон запропонував на цю посаду депутата Кіма Тора. При цьому каталонський парламент повинен обрати лідера, щоб сформувати уряд до 22 травня.

Найімовірніше, рішення екс-лідера Каталонії пов'язано з тим, що в даний час колишній голова уряду Каталонії Пучдемон знаходиться в Німеччині і не має права залишати її територію без дозволу німецької прокуратури, яка веде його справу.

У той же час, якщо Пучдемон буде виданий Іспанії, то іспанське слідство не зможе пред'явити йому звинувачення у "підбурюванні до бунту", оскільки ця стаття була відхилена німецьким судом як підстава для екстрадиції.

Нагадаємо, 1 жовтня в Каталонії відбувся референдум про незалежність. За даними організаторів, явка склала 42% громадян, які мають право голосу. За незалежність регіону висловилися 90% усіх, хто проголосував.

Каталонський парламент 27 жовтня проголосував за резолюцію, яка формально декларує незалежність автономії від Іспанії. Іспанія виступила проти незалежності Каталонії, і в той же день іспанський сенат схвалив план уряду щодо введення прямого управління в регіоні. Прокуратура подала позови проти колишнього регіонального керівництва, звинувативши їх у бунт, заколот і розтраті.