Сенат США затвердив Джину Хаспел на посаді директора ЦРУ

23:45, 17 травня 2018
Світ
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Джина Хаспел / REUTERS

Про це повідомляє Reuters.

"Кандидатуру Хаспел схвалили незважаючи на опір через її причетність до жорстоких методів допитів після терактів 11 вересня, у тому числі симуляції втоплення, яку багато хто вважає тортурами", - йдеться в повідомленні.

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Із 100 сенаторів кандидатуру Хаспел підтримали 54 парламентарі, 45 висловилися проти. Відзначається, що кандидатуру, запропоновану Трампом, підтримали в тому числі 6 "демократів", у той час, як два "республіканця" висловилися проти.

Джина Хаспел стала виконуючою обов'язки директора відомства наприкінці квітня після того, як колишнього голову Майка Помпео затвердили на посаду держсекретаря.

61-річна Хаспел провела в американській розвідці 33 роки, в тому числі працюючи під прикриттям і за кордоном – в Туреччині, країнах Центральної Європи і Центральної Азії. Заступник директора ЦРУ була призначена у лютому 2017 року.

Кандидатура Хаспел викликала низку питань через те, що вона, за твердженням ЗМІ, очолювала в 2002 році секретну в'язницю в Таїланді. Там підозрювані в терористичних діях нібито піддавалися тортурам, в тому числі через симуляцію утоплення. Хаспел також звинувачують у незаконному знищенні відеозаписів таких допитів.

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Теги: #США#ЦРУ#Джина Хаспел