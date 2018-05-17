Сенат США затвердив Джину Хаспел на посаді директора ЦРУ

Кандидатуру Хаспел, запропоновану Трампом, підтримали в тому числі 6 "демократів", у той час, як два "республіканця" висловилися проти.

Сенат США 17 травня схвалив призначення Джини Хаспел на посаду директора ЦРУ.

Про це повідомляє Reuters.

"Кандидатуру Хаспел схвалили незважаючи на опір через її причетність до жорстоких методів допитів після терактів 11 вересня, у тому числі симуляції втоплення, яку багато хто вважає тортурами", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожКандидат на пост глави ЦРУ через майбутні розпитування в Сенаті хоче відмовитися від посади – WP

Із 100 сенаторів кандидатуру Хаспел підтримали 54 парламентарі, 45 висловилися проти. Відзначається, що кандидатуру, запропоновану Трампом, підтримали в тому числі 6 "демократів", у той час, як два "республіканця" висловилися проти.

Джина Хаспел стала виконуючою обов'язки директора відомства наприкінці квітня після того, як колишнього голову Майка Помпео затвердили на посаду держсекретаря.

61-річна Хаспел провела в американській розвідці 33 роки, в тому числі працюючи під прикриттям і за кордоном – в Туреччині, країнах Центральної Європи і Центральної Азії. Заступник директора ЦРУ була призначена у лютому 2017 року.

Кандидатура Хаспел викликала низку питань через те, що вона, за твердженням ЗМІ, очолювала в 2002 році секретну в'язницю в Таїланді. Там підозрювані в терористичних діях нібито піддавалися тортурам, в тому числі через симуляцію утоплення. Хаспел також звинувачують у незаконному знищенні відеозаписів таких допитів.