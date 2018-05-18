Розслідування справи Скрипалів триває - поліція Британії

Правоохоронці зазначають, що в інтересах безпеки Скрипалів не будуть обговорювати будь-які вжиті заходи безпеки та захисту.

Детективи британської антитерористичної поліції продовжують досліджувати спробу вбивства Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері в березні цього року.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Скотланд-Ярду, пише Європейська правда.

"Вони обоє роблять добрий прогрес, і ми раді, що пан Скрипаль нині також вийшов з лікарні. Це комплексне розслідування, детективи продовжують збирати і об'єднувати всі докази для встановлення повних фактів та обставин, що лежать в основі цієї страшної атаки", - йдеться у заяві.

Правоохоронці зазначають, що в інтересах безпеки Скрипалів не будуть обговорювати будь-які вжиті заходи безпеки та захисту.

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18 травня стало відомо, що колишній співробітник ГРУ РФ Сергій Скрипаль, який постраждав при отруєнні нервовим агентом у британському Солсбері, вийшов з лікарні.

66-річного Скрипаля разом з дочкою отруїли 4 березня. Їх було доставлено до відділу інтенсивної терапії окружної лікарні Солсбері. Юлію Скрипаль виписали 9 квітня і перемістили в безпечне місце.

Британія стверджує, що за отруєнням стоїть Росія, оскільки задіяна нервово-паралітична речовина була розроблена Радянським союзом. У Москві звинувачення заперечують.

Британські слідчі продовжують допитувати колишнього подвійного агента.

Слідчих цікавлять часті поїздки Скрипаля в Лондон, закордонні мандрівки, а також його регулярні зустрічі з передбачуваним колишнім співробітником британської спецслужби MI6 в Солсбері.