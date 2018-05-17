ЗМІ розповіли деталі про допити Скрипаля в лікарні

Співробітники британських правоохоронних органів намагаються зібрати цілісну картину про життя Скрипаля після його переїзду до Великої Британії, а також про останні дії перед отруєнням.

Слідчі Великої Британії продовжують допитувати колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля по мірі його одужання.

Про це повідомляє британський телеканал Sky News.

Екс-розвідник вже більше 10 тижнів знаходиться в лікарні.

За даними телеканалу, співробітники британських правоохоронних органів намагаються зібрати цілісну картину про життя Скрипаля після його переїзду до Великої Британії, а також про останні дії перед отруєнням.

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Зокрема, слідчих цікавлять регулярні поїздки екс-працівника ГРУ в Лондон і за кордон, а також "щомісячні зустрічі" Скрипаля з його "ймовірним колишнім зв'язковим з [британської розвідки] MI6" в ресторані в Солсбері.

Раніше газета The New York Times і чеське видання Respekt повідомляли, що в 2016 і 2012 роках колишній полковник ГРУ їздив в Естонію і Чехію відповідно. У першому випадку, за інформацією співрозмовників видання, під час візиту він зустрічався зі співробітниками естонських спецслужб. У другому ж випадку, відзначала газета Respekt, після поїздки в Прагу Скрипаль "як мінімум один раз" вів переговори з представниками чеських спецслужб на території Великої Британії. Подробиці і теми цих зустрічей невідомі.